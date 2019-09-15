إشبيلية ينهي رابع مراحل الليغا في الصدارة

أهدى خوان جوردان فريقه إشبيلية فوزا ثمينا على مضيفه ألافيس 1-صفر، تصدر بها الدوري الإسباني في اليوم الأخير من منافسات المرحلة الرابعة لليغا، مستفيدا من خسارة اتلتيكو مدريد.

ورفع إشبيلية بقيادة مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق جولن لوبيتيغي رصيده إلى 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، متقدما بفارق نقطة على أتلتيكو مدريد الذي تلقى السبت خسارته الأولى هذا الموسم على يد ريال سوسييداد بهدفين نظيفين، ونقطتين عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد ألافيس عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى جوردان المنتقل إلى صفوفه مطلع الموسم الحالي قادما من إيبار، بتسجيله هدفا من ركلة حرة (37)، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

ويلعب إشبيلية أمام قره باخ الأذربيجاني الخميس في افتتاح حملته القارية في مسابقة الدوري الأوروبي “أوروبا ليغ”، قبل أن يستضيف على ملعبه ريال مدريد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري المحلي.

وفي مباراة أخرى، فاز إسبانيول على مضيفه إيبار 2-1.

ورفع إسبانيول الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادل وخسارتين، رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس عشر، وتجمد رصيد إيبار عند نقطة يتيمة في المركز التاسع عشر قبل الأخير من تعادل وثلاث هزائم.

ويلعب لاحقا سلتا فيغو مع غرناطة، وبلد الوليد مع أوساسونا، وريال بيتيس مع خيتافي.