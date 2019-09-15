سمو الأمير يجري اتصالا بخادم الحرمين مستنكرا بشدة هجومي “بقيق” و”خريص”

أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا صباح اليوم مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر سموه خلاله عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديد للهجومين على منشأتين تابعتين لشركة (أرامكو) في محافظة (بقيق) وهھجرة (خريص) في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأديا إلى اندلاع حريقين تم ولله الحمد السيطرة عليهما والحد من انتشارهما معربا سموه عن وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها مبتهلا سموه رعاه الله إلى الباري عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.