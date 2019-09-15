وفيات يوم الاحد 15 سبتمبر 2019

محمد ناصر محمد المنيخ 80 عاماً «شُيع» رجال: الخالدية ، ق 4 ، ش 40 ، م 60 ديوان المنيخ / نساء: بيان ، ق 13 ، ش 7 ، م 67: 99032209 – 99045928

فلحه غزال عبد الله أرملة، سميح خلف الطريف السعيدي 94عاماً «شُيعت» رجال: سعد العبد الله ، ق 1 ، ش 109 ، م 301، نساء: سعد العبد الله ، ق 4 ، ش 423 ، م 50 ، أزرق 113 :66588989

إبراهيم غلوم عبد الله 86 عاماً «شُيع»، رجال: مسجد الإمام الحسن ، بيان / نساء: عبد الله المبارك / ق 3 / ش 301 / م 42 : 99240062 – 66720332

فؤاد محمد أحمد السند 54 عامًا «شُيع» رجال: بالمقبرة فقط / نساء: كيفان ، ق5 ، ش 56 ، م 6 : 60313900 – 24848520

عباس كاظم طاهر الخياط 82 عاماً «شُيع» رجال: الدعية ، مسجد البحارنه / نساء: مشرف ، ق 1 ، ش 4 ، م 1، : 65111803 – 94000913

هاجر عبد الرضا ملا علي زوجة ، علي حسين بولند 47 عاماً «شُيعت» رجال: الدسمة ، مسجد النقي / نساء: حسينية سيد علي ، بنيد القار : – 99966280 – 66086266 – 25343700.