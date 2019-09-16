رئيس الجزائر المؤقت: انتخابات الرئاسة ستُجرى في 12 ديسمبر

قال عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر المؤقت في كلمة بالتلفزيون يوم الأحد إن انتخابات الرئاسة ستُجرى في 12 ديسمبر كانون الأول، رغم مطالب المحتجين بتأجيلها لما بعد استقالة عدد أكبر من المسؤولين.

وكانت احتجاجات أسبوعية حاشدة أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل نيسان، تاركا البلاد في فراغ دستوري وفي أزمة بين المحتجين والحكومة المدعومة من الجيش.

وقال بن صالح إن إجراء الانتخابات هو الحل الديمقراطي الوحيد لهذه الأزمة.

وكانت السلطات ألغت الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو الماضي متعللا بنقص المرشحين تزامنا مع احتجاجات حاشدة تطالب برحيل باقي مسؤولي الحرس القديم ومنهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

لكن قائد الجيش أحمد قايد صالح دعا أكثر من مرة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.