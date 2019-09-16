قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاحد إن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتي النفط في السعودية لكن تنتظر التحقق وتقييم السعودية.

وأضاف ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “تعرضت امدادات النفط السعودية للهجوم.. لدينا سبب للاعتقاد أننا نعرف الفاعل ومستعدون بناء على التحقق لكننا ننتظر الاستماع للمملكة”.

وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قد اتهم أمس السبت إيران بالمسؤولية عن الهجمات على السعودية قائلا إن “إيران شنت الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية ولا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن”.

وفي الوقت نفسه قال ترامب في تغريدة أخرى ان الاخبار الزائفة تقول انني على استعداد للقاء مع إيران.. لا توجد شروط” هذه تصريحات عارية عن الصحة (كالعادة).

وكانت كيليان كونواي وهي مستشارة للرئيس قالت أمس السبت ردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة انه “سوف يفكر في ذلك” مضيفة أن “الظروف أيضا يجب أن تكون مناسبة لهذا الرئيس لعقد صفقة أو اجتماع”.