أرقام تاريخية تنتظر “جوهرة برشلونة” بدوري أبطال أوروبا

يستعد برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن أنسو فاتي، موهبة برشلونة الشابة، على أعتاب دخول التاريخ حال شارك في مباراة بوروسيا دورتموند، وحال نجح في تسجيل هدف أيضًا.

وأضافت أن فاتي بعدما أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل هدفًا في الليجا، وأصغر من يسجل ويصنع في مباراة بالليجا في القرن الـ21، يستعد لدخول التاريخ من بوابة دوري أبطال أوروبا.

ولفتت إلى أن فاتي في عمر الـ16 عامًا، بإمكانه أن يصبح أصغر هداف في دوري أبطال أوروبا، حال نجح في تسجيل هدف، حيث سيتغلب على رقم بيتر أوفوري كوايي، الذي هز الشباك مع أولمبياكوس في شباك روسنبورج، بعمر (17 عامًا و195 يومًا) في عام 1997.

وتأتي قائمة أصغر الهدافين بدوري الأبطال كالتالي: بيتر أوفوري (17 عامًا و195 يومًا)، ماتيو كوفاسيتش (17 عامًا و216 يومًا)، سيسك فابريجاس (17 عامًا و218 يومًا)، بويان كركيتش (17 عامًا و218 يومًا).

أما قائمة أصغر اللاعبين الذين ظهروا لأول مرة بالبطولة، كالآتي: سيلستين بابايارو (16 عام و87 يومًا)، ألين خاليلوفيتش (16 عام و128 يومًا).