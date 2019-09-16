اليوم.. قرعة كأس العالم للأندية في زيوريخ السويسرية

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم، قرعة النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بمدينة زيوريخ السويسرية.

يشارك في إجراء قرعة كأس العالم للأندية التي ستبدأ في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، قائد إنجلترا السابق مايكل أوين.

ويشهد كأس العالم للأندية، مشاركة أبطال القارات الست، إلى جانب بطل قطر، بصفتها البلد التي ستنظم البطولة لأول مرة على أرضها العام الجاري.

وتُقام القرعة قبل نحو 3 أشهر من موعد انطلاق نسخة العام الحالي، والمقرر له 11 ديسمبر المقبل، ويستمر حتى 21 من الشهر ذاته.

وتأكد مشاركة 5 أندية في مونديال الأندية، هي السد القطري، بطل البلد المنظم، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، بطل أوقيانوسيا، وليفربول الإنجليزي، بطل أوروبا، بالإضافة إلى مونتيري المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية “كونكاكاف”، والترجي التونسي بطل “أفريقيا”.

وتم التأكد من مشاركة الترجي التونسي، بعد قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بالأمس، باعتبار الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا وتأييد قرار اعتبار الوداد المغربي منسحبا من نهائي دوري الأبطال.

ويتبقى فريقين لم تتحدد هويتهما، حيث سيتم تحديد بطل أمريكا الجنوبية “كأس ليبرتادوريس” يوم 23 نوفمبر المقبل، وفي اليوم التالي 24 من شهر نوفمبر سيتحدد بطل دوري أبطال آسيا.

وتحددت قبل سحب القرعة، المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية وتجمع ممثل البلد المنظم السد القطري ضد فريق هينجين سبورت، بطل أوقيانوسيا، وسيتم اعتبارها في القرعة “المباراة رقم 1”.

وتجرى القرعة لمعرفة مباريات الدور الثاني بشكل عشوائي، بين 4 فرق، وهي بطل آسيا، والترجي التونسي بطل أفريقيا، ومونتيري المكسكي والفائز من “المباراة 1”.