تشرف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم الاثنين بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمشاركة دبلوماسيين ومسؤوليين عرب ومسلمين.

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) ان الفيصل قام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة.

وشارك في مراسم غسل الكعبة أعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة بالاضافة إلى وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وعدد من الوزراء وسدنة بيت الله الحرام.

بدوره اكد السديس حرص القيادة السعودية على العناية بالحرمين الشريفين والاهتمام بكل ما يعنى بقضايا الإسلام والمسلمين لاسيما الحرم المكي والكعبة المشرفة.

وقال ان العناية بالكعبة المشرفة وتعظيمها يعد من تعظيم الشعائر الإسلامية المقدسة ويعتبر من السنن النبوية الشريفة والتي سار عليها الصحابة الكرام – رضوان الله عليهم – والخلفاء من بعدهم عبر تاريخ الأمة الاسلامية المجيد.

يذكر ان غسل الكعبة سنة نبوية كريمة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تطهيرا لها.