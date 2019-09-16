5 ميزات يتفوق بها هاتف Galaxy Note 10 على 11 iPhone Pro

أعلنت آبل خلال الأسبوع الماضي عن تشكيلة هواتفها الجديدة لهذا العام، والتي تشمل: iPhone 11 ، و iPhone 11 Pro ، و iPhone 11 Pro Max ، في حين سبقتها سامسونج في بداية الشهر الماضي وأعلنت عن أحدث هواتف سلسلة نوت Note، وعلى غير العادة أعلنت هذا العام عن هاتفين جديدين في السلسلة، الأول: هاتف ( جالاكسي نوت 10 ) Galaxy Note 10، والثاني: الهاتف الأكبر (جالاكسي نوت 10 بلس) Galaxy Note 10 Plus .

بالنظر إلى مواصفات وميزات هاتف iPhone 11 Pro – وهو الهاتف الرئيسي في تشكيلة هواتف آيفون لعام 2019 – ومواصفات وميزات هاتف سامسونج الرئيسي في السلسلة Note 10، ستجد أن المقارنة تميل لصالح هاتف سامسونج.

يتمتع هاتف iPhone 11 Pro الجديد بالعديد من الميزات أبرزها: أقوى معالج على الإطلاق، وكاميرات مُحسَّنة كثيرًا، وبطارية أطول عمرًا بنحو 4 ساعات مقارنةً بهاتف iPhone Xs الذي أُطلق العام الماضي، وبالرغم من ذلك يتفوق عليه هاتف سامسونج Note 10.

فيما يلي أهم 5 ميزات يتفوق بها هاتف سامسونج Note 10 على iPhone 11 Pro:

1- شاشة أكبر:

تعتبر شاشة Super Retina XDR الجديدة في هاتف iPhone 11 Pro أفضل شاشة قدمتها آبل حتى الآن في هواتف آيفون، ولكن سامسونج من أهم الشركات الرائدة في إنتاج الشاشات، لذلك يعتبر أهم ما يميز هواتفها هو الشاشة.

يتفوق هاتف Galaxy Note 10 على هاتف iPhone 11 Pro في الشاشة، حيث يأتي بشاشة عرض كاملة مميزة، بمقاس 6.3 بوصات من نوع Dynamic AMOLED، ويأتي الهاتف الأكبر Note 10 Plus بشاشة ضخمة بمقاس 6.8 بوصات. في حين يأتي هاتف iPhone 11 Pro بشاشة جديدة من نوع OLED تطلق عليها آبل اسم (Super Retina XDR)، بمقاس 5.8 بوصات فقط، وهي أقل حجمًا من شاشة هاتف iPhone 11 الأقل سعرًا.

2- سعة تخزين داخلية أكبر:

يتوافر كل من هاتفي سامسونج Galaxy Note 10، وGalaxy Note 10 Plus بسعة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت. بينما يبدأ كل من iPhone 11 Pro و 11 Pro Max بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت، والتي تعتبر أصغر سعة تخزين داخلية موجودة في الهواتف الرائدة.

بالإضافة إلى ذلك؛ يدعم Galaxy Note 10 Plus إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 1 تيرابايت، وهو أمر تفتقده هواتف آيفون.

3- قلم S-Pen:

بالرغم من أن التسريبات التي ظهرت قبل إعلان آبل عن تشكيلة هواتف آيفون الجديدة قد ذكرت أن iPhone 11 سيدعم Apple Pencil، إلا أن ذلك لم يحدث، بينما يوفر كل من Galaxy Note 10 وNote 10 Plus دعم القلم الإلكتروني S-Pen المحسن الذي يمكنه التعرف على الإيماءات، بالإضافة إلى تدوين الملاحظات والرسم بسهولة.

4- الشحن اللاسلكي العكسي:

هذه ميزة أخرى زعمت التسريبات أنها ستكون موجودة في هواتف آيفون 11 ولكنها لم تتحقق. الجدير بالذكر أن هذه الميزة توفر للمستخدمين إمكانية شحن الأجهزة الأخرى مثل السماعات اللاسلكية والساعات الذكية بواسطة الهاتف من خلال وضعها على الجهة الخلفية له.

وفرت سامسونج هذه الميزة في سلسلة (جالاكسي إس 10) ووصلت لسلسة (جالاكسي نوت 10) التي تدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi، مثلما هو الحال في iPhone 11 Pro.

5- عدم توافر إصدار 5G:

بالرغم من الميزات الجديدة التي أعلنت عنها آبل في تشكيلة الهواتف الجديدة، إلا أنها لم تقدم نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، في حين أن الكثير من الشركات المنافسة لها إصدارات بالفعل في السوق.

لذلك إذا كانت ميزانيتك لشراء هاتف جديد تصل إلى 1299 دولارًا ، فيمكنك الحصول على Galaxy Note 10 Plus 5G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، حيث يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت أعلى في عدد متزايد من المدن حيث يتم تطبيق شبكات 5G، وهذا شيء لن تحصل عليه في هواتف آيفون حتى عام 2020 على أقرب تقدير، بالرغم من أن آبل لم تعلن خطتها حول هذا الأمر حتى الآن.

بالرغم من كل هذه الميزات التي ذكرناها، إلا أن هاتف iPhone 11 Pro يتفوق على هاتف سامسونج Galaxy Note 10 في بعض النقاط أهمها:

1- المعالج الأقوى A13 Bionic:

كالعادة تعمل هواتف آيفون بأقوى المعالجات، وهذا العام تقدم آبل معالجها الجديد A13 Bionic، الذي يوفر أداء أسرع بنسبة 20% في وحدة المعالجة المركزية والرسوميات، مقارنةً بمعالج A12 الذي تعمل به هواتف آيفون لعام 2018. كما يدعم أيضًا محرك عصبي أسرع لتحليل الصور والفيديوهات لحظيًا مما يساعد في الحصول على صور ومقاطع فيديو ذات جودة أفضل.

2- الكاميرات الأكثر تطورًا:

أهم ما يميز هاتفا iPhone 11 Pro، و iPhone 11 Pro Max لهذا العام هي مجموعة التحسينات الجديدة في الكاميرا، والتي تشمل: التصميم الثلاثي العدسات، وتطوير البرمجيات المسؤولة عن عمل نظام الكاميرا، مما سيجعل أداء هذه الكاميرا هو الأكثر إثارة للإعجاب في تاريخ هواتف آيفون.

يضم كل من هاتفي سامسونج Galaxy Note 10 و Note 10 Plus كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تدعم العديد من الميزات الجديدة، إلا أن التحسينات التي أعلنت عنها آبل بالإضافة إلى قوة معالجها من الممكن أن تجعل هواتفها أفضل في هذه النقطة.

ولكن ضع في اعتبارك أن هواتف آيفون 11 لم تُطرح في الأسواق بعد، ومازلنا في انتظار وصولها لإجراء الاختبارات اللازمة، ومقارنتها مع هواتف سامسونج.

3- عمر بطارية أطول:

قدم كل من Galaxy Note 10 و Note 10 Plus أداءً قويًا في اختبارات البطاريات التي أجرتها العديد من المواقع التقنية، ولكن شركة آبل تعد بزيادة هائلة في عمر البطارية في هاتفي iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

تقول الشركة: “إنها تتوقع زيادة عمر البطارية في هاتف iPhone 11 Pro تصل إلى 4 ساعات إضافية و5 ساعات إضافية في هاتف 11 Pro Max مقارنةً ببطارية هاتف iPhone Xs للعام الماضي.