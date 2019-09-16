قال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الاثنين إن نحو خمسة آلاف طالب وطالبة كويتيين يتلقون تعليمهم في الكليات والجامعات الأردنية خلال العام الدراسي 2019 “ما يؤكد متانة العلاقات وتميزها لاسيما على الصعيد التعليمي”.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني مع الديحاني لبحث موضوعات تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة سبل تطويرها فضلا عن تجديد التأكيد بالمصير المشترك الذي يربط البلدين الشقيقين.

وأشاد الديحاني بالمستوى التعليمي “الريادي” للكليات والجامعات الأردنية في مختلف التخصصات والدراسات موضحا أن قرار وزارة التعليم العالي الكويتية الأخير بتقليص اعتماد الجامعات الأردنية إلى خمسة جاء بشكل رئيسي لإعادة توزيع الطلبة في الجامعات.

من جانبه أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني النائب الدكتور نضال الطعاني بالعلاقات “المتميزة” بين البلدين على مختلف الأصعدة وفي المستويات كافة.

وناقشا خلال اللقاء حرص الحكومة الكويتية على دعم الاقتصاد الأردني والمشاركة بتنمية المشاريع الحيوية في مختلف المحافظات الأردنية وذلك عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وانسجام الخطاب السياسي بين البلدين تجاه مختلف القضايا.

وحضر اللقاء عضوي لجنة الشؤون الخارجية النائب الدكتور إبراهيم بني هاني والنائب منتهى البعول إلى جانب عدد من المسؤولين في مجلس النواب الأردني.