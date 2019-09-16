تسجيل صوتي منسوب لأبو بكر البغدادي: انكماش داعش اختبار من الله

قال أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في تسجيل صوتي جديد، الاثنين، على شبكة الإنترنت، إن تنظيم داعش “لا يزال موجودا”، واصفًا ” توسع داعش ومن ثم الانكماش” بأنه “اختبار من الله”.

ونُشر المقطع الصوتي الذي تصل مدته إلى 30 دقيقة، من قبل الجناح الإعلامي لتنظيم الدولة الإسلامية “الفرقان”.

وإذا ما ثبتت صحة التسجيل، فتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم سماع صوت البغدادي فيها منذ أبريل نيسان الماضي، عندما ظهر في مقطع فيديو، أثنى فيه على تفجيرات سريلانكا.

وأشار البغدادي في التسجيل الصوتي، إلى خطاب رئيس هيئة الأركان المشتركة في الشهر الجاري، وما سماه “معركة استنزاف ثانية” في أغسطس آب الماضي، عندما حدثت عدة هجمات في العراق.

ودعا البغدادي، بحسب التسجيل الصوتي، أتباع داعش إلى “القيام بالأفعال”، وذكر “وفودًا” من المجندين الجدد، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان يعني تجنيد المجندين للانضمام إلى داعش أو تعهد بالولاء للمجموعة المسلحة، محذرًا من أن “العبء سيكون أثقل”.

وفي حين تركز أغلب ما قاله البغدادي في التسجيل، كان دينيًا ولا يختلف عن سابق خطاباته، إلا أنه ذكر ما سماه “الوعود الفارغة” التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لـCNN، إن الولايات المتحدة على علم بالتسجيل الصوتي المزعوم لأبو بكر البغدادي، إلا أنه لم يصدر أي تعليق من واشنطن حول التسجيل الصوتي حتى الآن.

وتعرض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، لهزيمة كبيرة قبل أشهر، وطُرد التنظيم من عاصمة دولته في مدينة الرقة شرق سوريا.