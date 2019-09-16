اكد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر اليوم الاثنين ان الجيش الأمريكي ينظر في كيفية التعامل مع الهجوم “غير المسبوق” على منشأتي النفط في السعودية.

وقال اسبر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “يعمل الجيش الامريكي وفريق العمل المشترك مع شركائنا للتصدي لهذا الهجوم غير المسبوق والدفاع عن قواعد النظام العالمي التي تحاول ايران تقويضها”.

وأضاف أنه عاد لتوه إلى وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) من اجتماع في البيت الأبيض حيث قامت وزارة الدفاع “القيادة وغيرها باطلاع القائد الأعلى على الوضع”.

كما اشار إلى أنه تحدث مطلع الاسبوع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع العراقي نجاح الشمري “حول الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية”.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول أمريكي لشبكة (سي.ان.ان) الإخبارية الامريكية ان تقديرات الولايات المتحدة تشير الى ان “الهجوم انطلق من داخل إيران”.

وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو حمل ايران يوم السبت الماضي المسؤولية عن الهجمات قائلا “لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن”.

وكانت السلطات السعودية اعلنت قبل يومين ان طائرات مسيرة استهدفت معملين تابعين لشركة النفط (ارامكو) في منطقة (بقيق) و(هجرة خريص) ما أدى إلى نشوب حريقين فيهما.