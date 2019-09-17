“ون بلس” تحدد رسميًا موعد الإعلان عن OnePlus 7T

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus يوم الاثنين رسميًا عن الموعد المقرر للإعلان عن هاتفها الذكي القادم (ون بلس 7تي) OnePlus 7T، والذي سوف يجري في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري في كل من الهند، وأمريكا الشمالية.

ويُتوقع أن تُعلن الشركة الصينية عن هاتفين: (ون بلس 7تي) OnePlus 7T، و(ون بلس 7تي برو) OnePlus 7T Pro، اللذين سوف يخلفان هاتفي (ون بلس 7)، و(ون بلس 7 برو) اللذين أُطلقا في وقت سابق من العام الحالي.

وبعد حدث الإعلان عن هواتف (ون بلس 7تي) الجديدة أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، قالت ون بلس: إنها تعتزم عقد حدث ثالث في العاصمة البريطانية لندن في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث تقول: “هناك في الجعبة المزيد”.

ولا تكشف بطاقة الدعوة التي أرسلتها ون بلس عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بالحدث المقرر، باستثناء الإشارة إلى أن شاشة الهاتف سوف تدعم العمل بتردد 70 هرتزًا، وذلك على غرار هاتف (ون بلس 7 برو). ويُتوقع أن يدعم كل من هاتفي (ون بلس 7تي)، و(ون بلس 7تي برو) هذا التردد.

وتتحدث التسريبات أن هاتف (ون بلس 7تي) سوف يحتوي معالج كوالكوم سنابدراجون 855بلس، وبطارية بسعة 4,085 ميلي أمبير/ساعة لنسخة برو، وبسعة 3,800 ميلي أمبير/ ساعة للنسخة القياسية.

وما عدا ذلك، لا تتوفر أي معلومات عن السعر المقرر للهاتفين، ولا موعد طرحهما في الأسواق.