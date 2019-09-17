شاركت الكويت في مؤتمر الاتحاد العالمي لمربي النحل (ابيمونديا) الذي يوصف بأنه حدث يحظى بقيمة كبيرة وشهرة دولية واسعة في أوساط المتخصصين بهدف الاستفادة من أحدث الدراسات المتعلقة بتربية وصناعة عسل النحل.

وقال عضو مجلس ادارة جمعية النحالين الكويتية النحال سالم العومي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان مشاركة الكويت في المؤتمر الذي عقد في كندا خلال الفترة من 8 الى 12 سبتمبر الجاري جاءت بهدف التعرف على اخر المستجدات في عالم النحل بالإضافة الى الاطلاع على الدراسات العلمية والاكاديمية لكل ما يخص تربية النحل.

وأوضح ان المؤتمر الذي شارك به ثلاثة نحالين كويتيين اقيم بحضور ما يزيد عن خمسة الاف نحال ودكتور وباحث في مجال العسل والنحل من مختلف انحاء العالم مشيرا إلى أنه تم نشر أكثر من 300 دراسة وبحث علمي خلال أعمال المؤتمر.

واشار إلى ان المؤتمر ضم كذلك العديد من الجوانب الابحاث العلمية بالإضافة الى محاضرات وورش عمل ومعرض كبير يحتوي على اخر المعدات الحديثة المستخدمة من قبل النحالين الصغار والشركات الكبيرة.

كما أشار إلى ان هناك جانبا اخر من المؤتمر يتعلق بالمسابقة العالمية لأفضل الاعسال وكذلك الاختراعات الجديدة.

وقال العومي ان عدد المنتسبين الى اتحاد (ابيمونديا) يقارب 120 منظمة رسمية من نحو 80 دولة لافتا الى ان الكويت انضمت اليها خلال انعقاد اجتماعها في مدينة اسطنبول عام 2017.

واضاف ان المؤتمر يقام مرة كل سنتين في دولة يتم اختيارها مسبقا حيث يعتبر مؤتمر 2019 هو اللقاء رقم 46 منذ تأسيس الاتحاد في عام 1897.

وأكد العومي حرص الكويت على المشاركة بشكل دائم في مثل هذه الفعاليات في كل انحاء العالم موضحا أنها شاركت في هذا المؤتمر بوفد صغير نظرا لانشغال النحالين بموسم عسل السدر.

ونوه برغبة الكويت في تكوين علاقات مميزة وجسور تواصل مع رؤساء وإدارات تلك المؤتمرات والمعارض المتخصصة والمصنفة عالميا لاسيما (ابيمونديا).

وأوضح أن مؤتمر (ابيمونديا) متخصص في الابحاث العلمية حول الفوائد والخواص الوقائية والعلاجية للعسل وتتضمن أعماله عقد ورش متخصصة في أبحاث ومعايير تقيم جودة العسل وسبل تحسينها بالإضافة الى عقد جلسات فنية وورش عمل متخصصة مهمة ومفيدة للغاية لمربي النحل ومنتجي العسل وغيره من منتجات مملكة النحل.