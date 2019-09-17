“الصحة” تلزم الأطباء أن تتضمن “الوصفات” الاسم الثلاثي للمريض والرقم المدني

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية ب‍وزارة الصحة د ..عبدالله البدر، عن وضع ضوابط لصرف وصفات الأدوية في الصيدليات الأهلية، حيث أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، قراراً بإلزام الأطباء عند تحرير أي وصفة لصيدليات أهلية أن تتضمن جميع بيانات الدواء والاسم الثلاثي للمريض والرقم المدني أو رقم الجواز للمرضى الزائرين، والتشديد على الصيادلة بالتأكد من هوية المريض، وذلك لمنع الوصفات المزورة والتأكد من هويات المرضى في حال وجود شك بالوصفات المصروفة.

وذكر في تصريح صحافي، بأن هذا جاء بعد الكشف عن بعض الوصفات المزورة ولا يوجد لصاحبها بيانات في العيادات الأهلية.