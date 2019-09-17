الصين تدين الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين

أدانت الصين يوم الثلاثاء الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين مشددة لهجتها التي تحدثت بها يوم الاثنين عن الواقعة لكن دون أن تفصح مجددا عمن تعتقد بأنه يقف وراءها.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في مؤتمر صحفي في بكين. صورة من أرشيف رويترز

واختلفت المفردات التي استخدمتها هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن كلماتها يوم الاثنين عندما قالت إن إلقاء اللوم على أي طرف دون التوصل إلى حقائق دامغة يعد تصرفا غير مسؤول.

وقال المتحدثة في إفادة صحفية يوم ”الصين تندد بهذا الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين وتعارض أي هجمات على مدنيين أو على منشآت مدنية“.

لكن هوا أكدت مجددا كذلك دعوتها أمس ”للأطراف المعنية بتجنب اتخاذ إجراءات تفضي إلى تصعيد التوتر في المنطقة“.