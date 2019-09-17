الكندري يطالب الحكومة بالتعامل مع الوضع الاقليمي بشفافية

قال رئيس الخارجية البرلمانية النائب د. عبدالكريم الكندري بان الاخبار المتداولة في الصحف العالمية والتحليلات الاخبارية وما يترشح من معلومات مؤشر على خطورة أوضاع المنطقة في ضل تسارع الاحداث خصوصاً بعد تعرض المملكة العربية السعودية الشقية لاعتداءات وهجمات ضد المنشآت النفطية الأمر الذي يستدعي على الحكومة رفع مستوى الاجراءات الأمنية حماية لحدود الدولة وتأميناً للوضع الداخلي والمنشآت الحيوية.

وطالب النائب د. الكندري الحكومة بالتعامل مع الوضع الاقليمي بشفافية واطلاع الاعلام المحلي والشعب على التطورات وعدم ترك الساحة عرضة لتناقل المعلومات والاشاعات أو ترك المواطنين رهينة تتبع الأنباء واستقصاء عنها من الاعلام الخارجي.

وأوضح الكندري أن الحكومة قد استعرضت في نهاية دور الانعقاد السابق استعداداتها للازمات وهو ما لايتماشى مع حادثة الاختراق الأمني التي تعرضت لها البلاد مؤخراً والمتمثل بتحليق طائرة بلا طيار بالمقربة من قصر صاحب السمو أمير البلاد.

وأشار الكندري الى أن مسئولية الحكومة قائمة على حماية الدولة وحدودها وسيادتها ويجب أن يضع جميع الوزراء نصب أعينهم خطور الوضع الذي تمر به المنطقة ويجب أن تكون الخطط التي تم عرضها على المجلس خططاً عملية مطبقة على أرض الواقع وليست استعراضاً اعلامياً فقط.