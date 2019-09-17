وفيات يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

خلف عناد مشحن العنزي 74 عاماً «شُيع» رجال: الدوحة ، ق 4، ش 7 ، م 35 – نساء: الدوحة ، ق3 ، ش 2 ، م 41 : 99600916

حسين علي أحمد الكندري 79 عاماً «شُيع» بعد صلاة عصر الأربعاء رجال: ديوان الكنادرة ، الشعب – نساء: الرميثية ، ق 7 ، ش 75 ، م 23 : 66342424 – 98994044 – 98063633

صديقة غلوم محمد صفر ، زوجة ،عيسى عبدالرضا محمد جمعة 68 عاماً «شُيعت» رجال: حسينية سيد محمد ، سلوى ، شارع المسجد الأقصى نساء: الرميثية ، ق 4 ، ش 44 ، م 5 ملحوظة : عزاء النساء عصراً فقط : 66432221 – 99197578

علي أحمد محمد علي الكندري 67 عاماً بعد صلاة عصر الأربعاء – رجال: ديوان الكنادرة ‘الشعب – نساء: العارضية ، ق 10 ، ش 1 ، ج 1 ، م 111 : 66693391 – 66565060 – 66421774