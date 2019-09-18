نابولي يضرب ليفربول بثنائية

فاز نابولي على ضيفه ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، بهدفين دون مقابل، بالمباراة التي أقيمت بملعب سان باولو، ضمن لقاءات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أحرز البلجيكي درايس ميرتينز مهاجم نابولي، الهدف الأول في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، فيما سجل فرناندو يورينتي الهدف الثاني بالدقيقة 92.

وحصد نابولي على أول 3 نقاط له بالمجموعة الخامسة، ويحتل المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر ريد بول سالزبورج، فيما يظل ليفربول بدون نقاط.

الشوط الأول

أولى المحاولات الحقيقية في اللقاء جاءت بالدقيقة السادسة بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها إنسيني في الجانب الأيسر، ليمرر إلى فابيان رويز على حدود المنطقة ليسدد قذيفة ويتصدى أدريان حارس ليفربول، لترتد إلى رويز مجددًا ويسددها ويتألق الحارس في إبعادها لتصل إلى لوزانو الذي سجل هدفًا تم إلغاؤها بداعي التسلل.

وكاد ماني أن يضيف أول أهداف المباراة، بعدما وصلته الكرة وتوغل داخل المنطقة بالدقيقة 20، ليسدد تصويبة قوية يبعدها الحارس ميريت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 22، مر صلاح ببراعة من كوليبالي داخل المنطقة حتى سقط مدافع نابولي على الأرض، ليسدد صلاح تصويبة قوية لولا تألق مانولاس الذي وقف أمام تسديدة نجم ليفربول.

وأنقذ ماريو روي الظهير الأيسر لنابولي، مرماه من فرصة محققة، بعد هجمة مرتدة سريعة من ليفربول، وصلت إلى ميلنر الذي توغل داخل المنطقة، وحاول التمرير إلى محمد صلاح في الجهة الأخرى، لينجح روي في التدخل بالوقت المناسب وإبعادها لركنية.

وفي الدقيقة 44، اقترب ليفربول من تسجيل الهدف الأول بعدما استغل فيرمينو كرة عرضية حولها برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لميريت.

الشوط الثاني

شهدت الدقيقة 49 أخطر الفرص، بعد عرضية من ماريو روي للناحية اليمنى تخطت فان ديك ووجدت ميرتينز الذي سدد الكرة في المرمى، وببراعة وتألق نجح أدريان في إبعادها لركنية.

بالدقيقة 55 أهدر ماني فرصة التقدم لليفربول، بعدما نفذ هجمة مرتدة سريعة في موقف اثنين من ليفربول ماني وصلاح على لاعب واحد من نابولي، إلا أن ماني مرر الكرة بعيدة عن صلاح ليهدر على فريقه فرصة محققة.

ومن خطأ فادح من مانولاس، الذي أهدى كرة على طبق من ذهب إلى صلاح، الذي انفرد وسدد بيسراه كرة قوية أبعدها الحارس ميريت بأطراف أصابعه إلى ركنية في الدقيقة 65.

وواصل حارس نابولي تألقه بعدما تصدى لتصويبة أرضية من ماني، الذي حصل على تمريرة من فيرمينو بالدقيقة 74، ليتوغل ويسدد كرة أرضية في منتصف الملعب.

وحصل نابولي على ركلة جزاء بالدقيقة 80، بعد عرقلة روبيرتسون لكاييخون داخل المنطقة، قبل أن يرتكب الأخير خطأ ويقرر الحكم احتساب ركلة جزاء، نجح ميرتينز في تحويلها إلى هدف بالدقيقة 82.

وأحرز فرناندو يورينتي الهدف الثاني لنابولي بالدقيقة 92، بعد ارتباك مدافعي ليفربول لتصل الكرة إلى يورينتي داخل المنطقة، ويسدد كرة تسكن الشباك، ويضيف ثاني أهداف المباراة.