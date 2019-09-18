فالنسيا يصعق تشيلسي في ستامفورد بريدج

حقق فالنسيا فوزًا ثمينًا على تشيلسي بهدف نظيف على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف فالنسيا الوحيد المهاجم رودريجو في الدقيقة 74، ليحتل الخفافيش المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن المتصدر أياكس.

,كشر تشيلسي عن أنيابه مبكرًا في الدقيقة السادسة، بعد سلسلة من التبادلات بين ويليان وسيزار أزبلكويتا في الجانب الأيمن، ليدخل الأخير منطقة الجزاء ويرسل عرضية على قدم الهداف تامي أبراهام، إلا أن حارس فالنسيا ياسبر سيليسين أخرجها إلى ركلة ركنية.

وتعرض لاعب تشيلسي الشاب ماسون مونت للإصابة، في الدقيقة الثامنة بعد تدخل عنيف من قبل فرانسيس كوكولين، وعلى الرغم من تحامله ومحاولته إكمال اللعب، إلا أنه لم يستطع المواصلة، وخرج في الدقيقة 16 وحل مكانه الإسباني بيدرو.

وظهرت الخطورة الأولى لفالنسيا في الدقيقة 20، عندما أرسل دانيال باريخو كرة طولية من وسط الملعب، ضرب بها دفاعات تشيلسي تجاه خوسي لويس جايا، إلا أن الأخير سدد كرة رأسية ضعيفة في يد الحارس كيبا.

وقدم الفريقان مستوى متوسط في الدقائق الـ25 الأولى، وكان الاستحواذ الأكبر على الكرة من نصيب تشيلسي بنسبة 60%، الذي إعتمد على نشاط الجبهة اليمنى بقيادة أزبلكويتا وويليان.

وعاد أبراهام ليهدد مرمى فالنسيا من جديد في الدقيقة 27، عبر كرة عرضية من أزبلكويتا، إلا أن رأسيته ضلت طريق المرمى.

وفي الدقيقة 30 وبعد هجمة منظمة من الجانب الأيسر، وصلت الكرة إلى رودريجو مهاجم فالنسيا على حدود منطقة الجزاء، الذي سدد كرة أرضية قوية اصطدمت بزميله كيفن جاميرو.

وإعتمد ويليان على المهارة الفردية في الدقيقة 35، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، مرت إلى جانب القائم.

وبعدها بدقيقة، اخترق فيكايو توموري منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، وأرسل عرضية إلى أزبلكويتا الخالي من الرقابة أمام المرمى، إلا أنه فشل في ترويض الكرة.

وكاد ويليان يفتتح التسجيل للبلوز في الدقيقة 42، بعدما ضرب ماتيو كوفاسيتش دفاعات فالنسيا بكرة طولية من وسط الملعب، وصلت إلى البرازيلي منفردًا بسيليسين، إلا أنه سددها أعلى المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، تألق سيليسين بالتصدي لصاروخية لويليان من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56، ومن ركلة ركنية خادعة، أرسل باريخو عرضية أرضية لجاميرو على حدود منطقة الجزاء، إلا أن الأخير سددها أعلى المرمى.

وأتت الخطورة الأولى لتشيلسي في الشوط الثاني في الدقيقة 62، من مخالفة سددها ماركوس ألونسو قوية أرضية، تصدى لها حارس فالنسيا.

وحاول مدرب تشيلسي فرانك لامبارد خطف المباراة، بإخراج المدافع كورت زوما وإقحام المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 74.

ودفع لامبارد ثمن هذا التغيير الهجومي مباشرة ففي نفس الدقيقة، ومن مخالفة أرسل باريخو عرضية متقنة لرودريجو الخالي من الرقابة تمامًا، الذي سددها بقدمه مباشرة في شباك كيبا.

وبدأ تشيلسي رحلة البحث عن هدف التعادل، ففي الدقيقة 79 سدد جيرو كرة قوية ذهبت في أحضان الحارس الهولندي.

دفع لامبارد بالورقة الأخيرة باخراج كوفاسيتش في الدقيقة 80، وأقحم بدلا منه روز باركلي.

وطالب لاعبو تشيلسي في الدقيقة 84 بالحصول على ركلة جزاء، بعد أن اصطدمت رأسية توموري من ركلة ركنية بيد دانيل واس، وبعد الرجوع إلى تقنية الفار، احتسب الحكم التركي كونيت شاكير ركلة جزاء، أهدرها روز باركلي في الدقيقة 87 بعد أن سدد الكرة في العارضة، لتنتهي المباراة بفوز فالنسيا بهدف نظيف.