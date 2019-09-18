ولي العهد السعودي: الهجوم الذي استهدف أرامكو تصعيد خطير تجاه العالم بأسره

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وعبّر رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال عن إدانته للهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، وتضامن بريطانيا الكامل مع المملكة، مشيداً بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات ومطالباً بموقف دولي حازم تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي لا يجب أن تمر بلا عقاب.

من جهته، أوضح ولي العهد السعودي، أن الهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو، يعد تصعيداً خطيرا ليس تجاه المملكة فحسب وإنما العالم بأسره.