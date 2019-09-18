سفير الكويت بالمغرب: وفاة مواطن بمراكش كانت بسبب نوبة قلبية

أكد سفير الكويت لدى المغرب عبداللطيف اليحيا اليوم الأربعاء أن وفاة مواطن كويتي بمدينة مراكش في 13 سبتمبر الجاري كانت بسبب نوبة قلبية.

وقال السفير اليحيا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تقرير التشريح الذي انجزته السلطات الصحية المغربية تحت اشراف النيابة العامة خلص الى كون الوفاة ناجمة عن نوبة قلبية.

وشدد على ان سفارة الكويت بادرت منذ ابلاغها بالحادث الى انتداب ممثلين عنها للوقوف على تفاصيل الحادث الاليم بالتنسيق مع الجهات الامنية المغربية المعنية.

واشار الى تعاون السلطات المغربية في استجلاء ملابسات وظروف الوفاة والتسريع بنقل جثمان المتوفى الى الوطن لافتا الى ان المواطن المتوفى كان في زيارة سياحية للمغرب معربا عن تعازيه لأفراد اسرته.

وكانت السلطات الامنية المغربية عثرت في 13 سبتمبر على جثة مواطن كويتي من مواليد 1975 داخل شقة بوسط مدينة مراكش وفتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات وفاته.