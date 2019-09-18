أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الأربعاء أن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة (أرامكو) بالسعودية يمثل تهديدا لأمن الطاقة والعالم بأسرة.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة في سيؤول القول في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين مون جيه-إن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال رئيس كوريا الجنوبية إن الهجوم لا يمثل تهديدا للأمن بالنسبة كوريا الجنوبية فحسب بل للعالم بأسره أيضا.

وأضاف أن كوريا الجنوبية تدعم الجهود العالمية لاجتثاث الإرهاب مؤكدا “أن مثل هذا الهجوم الذي يهدد أمن الطاقة الدولي يجب ألا يتكرر”.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على تعزيز الشراكات في مكافحة الأعمال الإرهابية مثل الهجوم الأخير بطائرات مسيرة على أرامكو كما أكدا في محادثاتهما الهاتفية أهمية الاستجابة الموحدة لهذه المشكلة من قبل المجتمع الدولي.

وأشار رئيس كوريا الجنوبية إلى أن السعودية هي أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية موضحا أن بلاده استوردت العام الماضي 323 مليون برميل من النفط الخام من المملكة ما يمثل حوالي 30 بالمئة من إجمالي وارداتها النفطية بحسب ارقام رسمية.

وكانت السلطات السعودية اعلنت السبت الماضي ان طائرات مسيرة استهدفت معملين تابعين لشركة النفط (ارامكو) في منطقة (بقيق) و(هجرة خريص) ما ادى الى نشوب حريقين فيهما.