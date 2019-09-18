بومبيو الى السعودية والإمارات لبحث كيفية الرد على “هجوم أرامكو”

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إلى السعودية، ليبحث مع قيادة المملكة كيفية الرد على استهداف معملين تابعين لشركة “أرامكو” أواخر الأسبوع الماضي.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بومبيو سيلتقي في جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف “بحث الهجوم الأخير على المنشآت النفطية للمملكة، وتنسيق جهود محاربة العدوان الإيراني في المنطقة”.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى أبو ظبي حيث سيناقش مع ولي عهدها محمد بن زايد “المسائل الإقليمية والثنائية”، حسب بيان الوزارة.

ويأتي ذلك ضمن إطار جولة بومبيو الشرق أوسطية، حيث عقد أمس اجتماعا بولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن بومبيو أثناء هذا اللقاء شكر المنامة على “دعمها لحرية الملاحة” من خلال انضمامها إلى تحالف بحري تعمل واشنطن على إنشائه في الخليج وموافقتها على استضافة الاجتماع المقبل لما يسمى “مجموعة العمل لعملية وارسو”.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد البحريني، حسب الوزارة، “أهمية مواجهة النفوذ الخبيث للنظام الإيراني في المنطقة وأفضل السبل للمضي قدما في التحالف الاستراتيجي بالشرق الأوسط”، علاوة على غير ذلك من الملفات الثنائية والإقليمية.

ويأتي ذلك على خلفية إلقاء الولايات المتحدة باللوم على إيران في الهجوم على شركة “أرامكو” السعودية، والذي أسفر عن توقف نحو نصف الصادرات النفطية للمملكة.

وأبدى مسؤولون أمريكيون لوسائل الإعلام قناعة واشنطن بأن الهجوم الذي تبنته جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) لم ينفذ من اليمن بل من إيران بواسطة صواريخ كروز.