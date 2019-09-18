تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت اليوم الاربعاء بنسبة تخطت 3ر3 في المئة للمؤشر العام إذ فقد 9ر188 نقطة ليصل مستوى 9ر5419 نقطة عند الساعة 12 ظهرا بسبب الاوضاع التي تمر بها المنطقة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر73 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4643 نقطة بنسبة 55ر1 في المئة كما انخفض مؤشر السوق الأول 06ر250 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر5821 نقطة بنسبة 12ر4 في المئة.