“التربية” تفتح باب نقل الطلبة البدون إلى مدارس الصليبية والفروانية التعليمية

أعلنت وزارة التربية، السماح بنقل الطلبة غير محددي الجنسية من أبناء العسكريين والمتقاعدين وأحفادهم إلى الجهراء بمدارس الصليبية فقط، أما منطقة الفروانية التعليمية فينقلون إلى مدارسها حسب الكثافة الطلابية.

جاء ذلك في نشرة أصدرها وكيل التعليم العام، أسامة السلطان، أشار خلالها إلى الفئات المشمولة وهي الطلبة غير محددي الجنسية من أبناء العسكريين العاملين بالجيش أو الشرطة أو المتقاعدين أو الذين انتهت خدماتهم بسبب الوفاة وهم على رأس عملهم، والطلبة غير محددي الجنسية من أحفاد العسكريين العاملين والمتقاعدين وأحفاد الشهداء وأحفاد حملة الجنسية الكويتية في منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير.

وأكد السلطان في نشرته أنه عند المرحلي ينقل الطالب في ذات المنطقة المسجل فيها.