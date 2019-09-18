محمد بن سلمان لبوتين: نرغب في تحقيق بمشاركة دولية حول هجوم أرامكو

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء اتصالاً بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن المسؤولين بحثا الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو في السعودية، السبت الماضي.

وعبّر بوتين خلال الاتصال عن قلقه إزاء الهجمات على المنشأتين في بقيق وخريص.

كما عبّر عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية خصوصاً وهي تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية، معلناً استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

من جهته، أكد ولي العهد رغبة السعودية في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته.

كما تم خلال الاتصال بحث السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي.

والاثنين الماضي، دانت الخارجية الروسية الاعتداء الذي استهدف منشأتي أرامكو في السعودية، واعتبرته تطوراً “مثيراً للقلق الشديد”.

كما حذرت موسكو، الاثنين، الأسرة الدولية مما وصفتها بـ”أي استنتاجات متسرعة” بعد الهجوم الذي تبناه الحوثيون.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف للصحافيين، الاثنين: “ندعو جميع البلدان إلى الإحجام عن أي عمل أو استنتاج من شأنه التسبب بتفاقم الوضع”، حسب تعبيره.

وذكر المتحدث أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة رسمية للسعودية في تشرين الأول/أكتوبر، على أن يعلن تاريخها بشكل محدد قريباً.