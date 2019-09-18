مسؤول في وزارة الصحة رفض اتلاف “أثاث جديد” فتم ايقافه عن العمل

علمت أن مسؤولاً في وزارة الصحة في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك البولية تم وقفه عن العمل بعد اعتراضه على اتلاف أثاث (جديد) لا تنطبق عليه شروط الإتلاف المعتمدة.

وحسب الكتب الرسمية المرفقة التي تحصلت عليها فإن مساعد المدير في المركز خاطب كبار المسؤولين في الوزارة لاطلاعهم على حقيقة الأمر حيث ذكر لهم معلومات تفيد بأن الأثاث المطلوب اتلافه بعضه جديد”أثاث لازال بالكرتون” والآخر “مفتوح الكرتون فقط” وبأنه لا يوجد أثاث تالف الأمر الذي يثير الشك على حد قوله.

وفي كتاب آخر خاطب د. عبدالله العتيبي وزارة الصحة عن نقل كمية من الأثاث مشتبه به الى المخازن دون كتاب رسمي، ولم يعرف من أي مكان تم نقله.

وفي إجراء غير متوقع ومثير للشبهات، قام وكيل وزارة الصحة بإيقاف المسؤول عن العمل من دون إجراء أي تحقيق فعلي في الموضوع.