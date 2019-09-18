بومبيو: الهجوم على أرامكو “إيراني”

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الأربعاء، ضلوع إيران في الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة أرامكو السعودية، السبت.

وقال بومبيو لدى وصوله إلى مطار جدة ، إن الهجوم على أرامكو “إيراني وليس من الحوثيين”، وفقما أوردت وكالة “فرانس برس”.

كما وصف بومبيو الهجوم على المنشآت النفطية السعودية بأنه “عمل عسكري”، وقال إن “لا إثبات” على أن العراق هو مصدر الهجوم على السعودية.

وبحسب الخارجية الاميركية، فإن بومبيو توجه إلى السعودية والإمارات، للتباحث في الرد الأميركي على الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو السعودية.

وسيلتقي بومبيو في وقت لاحق الأربعاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسب بيان الخارجية الأميركية الذي أضاف أن بومبيو سيناقش تنسيق الجهود لمواجهة الأعمال العدائية لإيران في المنطقة.

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية تبنت الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو” السعودية بطائرات مسيرة السبت، لكن الرياض عرضت أدلة دامغة تثبت تورط إيران في الهجوم.

وفي أول ردود الفعل على الهجوم الإرهابي، قال بومبيو في تصريحات إن إيران تقف وراء الهجوم، منددا بـ”الدبلوماسية الكاذبة” التي يمارسها الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف.