الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداته “احترازيا”

اعلنت رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي اليوم الاربعاء رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش “ضمن الاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة”.

وذكرت (رئاسة الأركان) في بيان صحفي ان هذا الاعلان يأتي حفاظا على امن البلاد وسلامة اراضيها ومياهها واجوائها من اي اخطار محتملة وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والامنية في الدولة.

واوضحت ان الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوقوف على اعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.

وذكرت انه ما تم مشاهدته او سماعه اليوم كان من ضمن تلك الاجراءات عبر تنفيذ تدريبات بالرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا إلى الساعة الخامسة عصر اليوم.

وتهيب (رئاسة الاركان) بعدم الالتفات لاي معلومات او شائعات يتم تداولها من اي مصدر واستقائها من مصادرها الرسمية ممثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.