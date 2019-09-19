ولاية نيويورك تحظر السجائر الإلكترونية المنكّهة

أصبحت نيويورك الثلاثاء ثاني ولاية أميركية بعد ميشيغن تحظر تسويق السجائر الإلكترونية المنكّهة إثر تسبّبها بإدمان شديد على النيكوتين، لا سيّما في أوساط الشباب.

وقد اتّخذ قرار الحظر خلال جلسة تصويت عقدها مجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي في ولاية نيويورك بطلب من الحاكم أندرو كومو الذي طالب الأحد بتدابير عاجلة في هذا الصدد.

وهو يدخل حيّز التنفيذ على الفور، علما أن عمليات التدقيق لن تبدأ قبل أسبوعين. وباتت نيويورك من ثمّ أوّل ولاية أميركية تطبّق هذا الإجراء، إذ لا تزال ميشيغن بانتظار صدور النصوص التشريعية.

ويأتي هذا الحظر بعد بضعة أيام لا غير من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن نية إدارته اتّخاذ تدبير مماثل على الصعيد الفدرالي في الأشهر المقبلة.

وقال كومو في بيان “نيويورك لن تنتظر الحكومة الفدرالية للتحرّك”.

وأردف “من خلال حظر السجائر الإلكترونية المنكّهة، نتّخذ تدبيرا بالغ الأهمية في مجال الصحة العامة ونساهم في تجنيب عدد لا يحصى من الشباب إدمان” التدخين.

ويستهلك 40 % من تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية سجائر إلكترونية، بحسب أرقام هيئة الصحة في ولاية نيويورك، علما أن بيع السجائر الإلكترونية للقاصرين ممنوع في الولايات المتحدة، أي لمن هم دون الثامنة عشرة أو الحادية والعشرين بحسب الولايات.

وبالإضافة إلى مشكلة الإدمان، أصيب أكثر من 380 شخصا بمشاكل رئوية خطرة بعد استخدامهم سجائر إلكترونية. وقد توفّي ستة منهم، بحسب آخر أرقام مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي). وسجلّت وفاة سابعة الثلاثاء في كاليفورنيا.