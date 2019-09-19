انخفاض حدة الحر واستمرار سيطرة الفترات الرطبة

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن الفترة الحالية حتى 29 سبتمبر الجاري تتميز باستمرار سيطرة الفترات الرطبة واختفاء رياح السموم في حين تخف حدة الحر.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه خلال هذه الفترة يكثر حدوث نسيم البر والبحر وتبدأ الغيوم في التكاثر مع ملاحظة أن الطقس يكون صيفيا مرهقا إذا كانت الرياح جنوبية شرقية رطبة ويكون معتدلا إذا كانت الرياح شمالية غربية.

وأضاف القراوي أن خرائط الطقس تشير إلى بداية ضعف المنخفض الهندي وتقدم المرتفع الجوي من غرب البلاد مما يؤدي إلى إنخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتكون الرياح أغلبها رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة.

وأوضح أن الطقس نهار اليوم الخميس حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و 44 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و 6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و 35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و 28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و 5 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس نهار غد يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و 44 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار القراوي إلى أن الطقس ليل غد يكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و 28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 3 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم بعد غد السبت أفاد بأنه يكون حارا ورطبا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و 32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و 46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس ليل السبت يكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و 29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.