الحركة التقدمية الكويتية تدعو لتقوية الجبهة الداخلية عبر تحقيق انفراج سياسي

عبّرت الحركة التقدمية الكويتية عن تفهمها لتعزيز الاستعدادات الدفاعية في ظل التوتر المتصاعد بالمنطقة، ودعت الحركة في بيان لها إلى تقوية الجبهة الداخلية وتماسكها، وذلك عبر الإسراع في تحقيق انفراج سياسي، وتشكيل حكومة تكون قادرة على الاضطلاع بمهمة الإدارة السياسية للدولة في ظل الظروف الحرجة ولمواجهة التحديات القائمة.

وفيما يلي نص البيان:

إن ما تشهده منطقة الخليج العربي من توتر متصاعد قد يؤذن باندلاع مواجهات عسكرية وربما الانجرار نحو حرب مدمرة جديدة يقتضي بالضرورة تعزيز الاستعدادات الدفاعية لتأمين حدود الكويت وأراضيها ومياهها الإقليمية وأجوائها وصدّ أي محاولات اختراق لها أو اعتداء عليها، وفي الوقت ذاته الحفاظ على نهج الكويت المعتاد في سياستها الخارجية ذات الوجهة السلمية الاستقلالية المتوازنة ومواصلة المساعي المبذولة لتجنب وقوع حرب مدمرة جديدة ستكون شعوب منطقتنا المتضرر الأكبر منها.

وفي ظل هذه الظروف الحرجة والمخاطر المحدقة فإنه من الملّح تأمين تماسك الجبهة الداخلية الكويتية وتقويتها، وذلك عبر تعزيز الوحدة الوطنية وضمان المشاركة الشعبية والالتزام بالوضع الدستوري، ما يتطلب الإسراع في تحقيق انفراج سياسي داخلي وطيّ صفحة الأزمة الداخلية والعفو عن المحكومين والمحبوسين في قضايا الرأي والتجمعات، إلى جانب تشكيل حكومة تكون قادرة بحق على النهوض بمهمة الإدارة السياسية للدولة في مثل هذه الظروف الحرجة ومواجهة المخاطر والتحديات التي تتهدد بلادنا ومنطقتنا.

الكويت في ١٩ سبتمبر ٢٠١٩