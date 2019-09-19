بلجيكا تحتفظ بعرش الفيفا.. والمغرب والجزائر يتقدمان

حافظ المنتخب البلجيكي على تصدره للتصنيف الشهري، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بينما تبادل المنتخبان البرازيلي والفرنسي المركزين الثاني والثالث.

ووفقًا للموقع الرسمي للفيفا، فإن بلجيكا استمرت في صدارة التصنيف مكتسبة 6 نقاط (1752 نقطة)، بينما تقدمت فرنسا فرنسا للمركز الثاني برصيد (1725 نقطة)، في حين تراجعت البرازيل للمركز الثالث بخسارة 7 نقاط كاملة (1719 نقطة).

وحافظ منتخب إنجلترا على موقعه بالمركز الرابع (1662 نقطة)، بينما قفز المنتخب البرتغالي إلى المركز الخامس (1643 نقطة)، وهبطت أوروجواي لتحل سادسة (1639 نقطة).

أما منتخب إسبانيا فقد قفز مركزين، ليحتل المركز السابع برصيد (1631 نقطة)، يليه منتخبات كرواتيا وكولومبيا والأرجنتين حتى المركز العاشر.

وعلى الصعيد الإفريقي، حافظت السنغال على موقعها في الصدارة، والمركز الـ20 عالميًا، تلتها تونس في المركز الثاني (29 عالميًا)، ثم نيجيريا (34 عالميًا)، في حين تقدمت الجزائر مركزين، لتحتل المركز الرابع إفريقيًا (38 عالميًا).

أما المنتخب المغربي، فقد تقدم هو الآخر مركزين، ليحتل المركز الخامس إفريقيًا (39 عالميًا)، بينما استمر منتخب مصر في المركز السادس إفريقيًا (49 عالميًا).

وعلى صعيد القارة الآسيوية، حافظت إيران على تواجدها بالمركز الأول، بينما جاءت الإمارات في المركز السادس قاريًا والـ66 عالميًا، والسعودية بالمرتبة الثامنة آسيويًا والـ70 عالميًا.