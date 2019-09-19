وفيات يوم الخميس 19 سبتمبر 2019

عايش أحمد الشمالي 98 عامًا «شُيع» الرجال : حسينية الشمالي ، الدعية ، ق 4 ، ش حمزة بن عبد المطلب ، م 18 – النساء : السلام ، ق 5 ، ش 501، م 9 : 25210166.

يونس محمد قاسم دشتي 62 عامًا «شُيع» الرجال : مسجد الامام الحسن – بيان النساء : العدان ، ق 2 ، ش 23 ، م 19 : 97771009.

إسماعيل يعقوب يوسف مال الله 74 عامًا «شُيع» الرجال : حطين، ق 1، ش 114، م 12 – النساء : شمال غرب الصليبخات ، ق 1 ، ش 114 ، م 258 : 99678880 – 97242225.

فاطمة عبد الله العصفور 99 عامًا «شُيعت» الرجال : صباح السالم ، ق 5 ، ش1 ، ج 9 ، م – 9 النساء : مشرف ، ق 2 ، ش 2 ، م 26 : 99646311 – 51612225 – 99120221.

ندا عبد الرحمن يوسف الشاهين، زوجة ، وليد خالد عبد العزيز العمير 48 عامًا، بعد صلاة عصر الجمعة، الرجال : حطين ، ق 1 ، ش 108 ، م 13 – النساء : السلام ، ق 6 ، ش 602 ، م 28 – 66632332.

أميرة حسن حسين الحسيني 76 عامًا «شُيعت» الرجال : المنصورية ، ق 1 ، ش جاسم الوزان ، حسينية الأوحد – النساء : الجابرية ، ق 8 ، ش 15 ، م 5 «العصر فقط» ت: 99095450.

صفية حمد الدوسري ، أرملة ، خليفة محمد علي المذن، 87 عامًا، بعد صلاة عصر الجمعة، الرجال : الجابرية ، ق 8 ، ش 13 ، م 12 – النساء : القصور ، ق 1 ، ش 47 ، م 15 -ت: 99086688 – 99233559.

ناصر هامل مهدي العجمي 76 عامًا «شُيع» الرجال : فهد الأحمد ، ق 2 ، ش 217 ، م 33 النساء : جابر العلي ، ق 1 ، ش 5 ، م 21 – 99651502.