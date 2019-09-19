حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 20 سبتمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
20 سبتمبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 28°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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