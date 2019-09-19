حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 20 سبتمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 44°

الحرارة الصغرى: 28°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.