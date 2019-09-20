أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان قرارا برفع المستوى الأمني للمرافق المينائية من (1) إلى المستوى (2).

وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن القرار الوزاري الذي حمل رقم (448) ينص على رفع المستوى الأمني للمرافق المينائية للبلاد جميعها سواء التجارية أو النفطية.

وأضافت أن القرار يشدد على اتخاذ كل جهة الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي حفاظا على امن البلاد وسلامة اراضيها وموانئها في ظل الاوضاع التي تمر بها المنطقة.