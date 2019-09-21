ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 96 سنتا في تداولات امس الجمعة ليبلغ 12ر65 دولار أمريكي مقابل 16ر64 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أمس بفعل تجدد المخاوف بشأن حرب التجارة الأمريكية الصينية.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 28ر64 دولار كما انخفض سعر برميل النفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات ليصل الى مستوى 09ر58 دولار.