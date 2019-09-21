المطير: أوضاع المنطقة الملتهبة تستوجب الإسراع في المصالحة الوطنية والعفو العام

طالب النائب محمد براك المطير بضرورة الإسراع بالمصالحة الوطنية والعفو العام لتحصين وتقوية الجبهة الداخلية ورص الصفوف وذلك بسبب أوضاع المنطقة الملتهبة.

وقال البراك عبر حسابه الشخصي على تويتر:”أوضاع المنطقة ملتهبة ..اعتداءات إيرانية.. خيانات عراقية.. مظاهرات مصرية.. تلاعب غربي.. من الحكمة الإسراع بالمصالحة الوطنية والعفو العام لتحصين وتقوية الجبهة الداخلية ورص الصفوف.. وهذا أولى من مطالبة الأعضاء بالسكوت عن فساد الحكومة بسبب الأوضاع”.