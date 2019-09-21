اكدت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية اليوم السبت استعدادها لمواجهة اي تداعيات قد تحدث بسبب الاوضاع في المنطقة عبر المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الذي يغطي ما بين اربعة الى ثمانية اشهر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد في تصريح صحفي ان الكويت تولي الغذاء وامنه اهمية كبيرة مطمئنا المواطنين والمقيمين في البلاد بتوافر منتجات الشركة وخصوصا الخبز العربي وبمعدلات تغطي اي زيادة في حجم الطلب.

واوضح الزايد ان جميع المخابز على استعداد لتلبية جميع الطلبات والاحتياجات لافتا الى ان لدى الشركة خطة عمل انتاجية ولوجستية لضمان تدفق منتجاتها الى الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الاخرى بصورة مرضية.

واشار الى ان نجاح الشركة في ترجمة مفهوم الامن الغذائي على ارض الواقع خلال الازمات السابقة يدعو الى ترسيخ الثقة بها كأداة حكومية معنية باستقرار الامن الغذائي في مختلف الظروف والمتغيرات.

واكد ان السياسة التي تتبعها الحكومة الكويتية في الحفاظ على امنها الغذائي هي مثال تحتذى به دول المنطقة.