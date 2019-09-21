قتل شخصان واصيب 9 اخرون اليوم السبت في حادث إطلاق نار داخل ناد رياضي بولاية كارولينا الجنوبية بجنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال باري فايل وهو مسؤول الشرطة المحلية في مقاطعة لانكستر التي وقع فيها إطلاق النار إن “الحادث كان كبيرا جدا ووقع داخل النادي وخارجه.. لدرجة أن عددا كبيرا من الناس شاهدوه”.

ولم يتم القبض حتى الان على مطلق النار لكن مسؤول الشرطة أشار في البيان إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادث.

ولم يتأكد المحققون بعد من عدد مطلقي النار في هذا الهجوم.