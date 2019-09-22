اعلنت هيئة مطارات دبي اليوم الاحد ان حركة الملاحة في مطار دبي الدولي “تأثرت قليلا” للاشتباه بنشاط طائرة بدون طيار (درون). وقالت الهيئة في بيان ان حركة وصول الطائرات قد توقفت ما بين الساعة 36ر12 وحتى الساعة 51ر12 مساء اليوم بالتوقيت المحلي “ما ادى الى تحويل رحلتين خلال هذه الفترة” .

واكدت هيئة مطارات دبي “ان السلامة تأتي على رأس أولوياتنا ونحن نعمل عن قرب مع السلطات المعنية وشركاء الخدمة لضمان العمليات الاعتيادية للمطار وتقليل الازعاج لمسافرينا”.