مورينيو مرشح لقيادة بوكا جونيورز

كشف تقرير صحفي إيطالي، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، مرشح لتولي القيادة الفنية لبوكا جونيورز الأرجنتيني، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن نيكولا بورديسو المدير الرياضي لبوكا جونيورز يريد مورينيو أن يتولى القيادة الفنية للفريق في الشتاء.

وارتبط اسم مورينيو بالعديد من كبار الأندية في أوروبا خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إنتر ميلان، روما، كما تلقى عروضًا من أندية في الدوري الصيني.

يُذكر أن مانشستر يونايتد قد أقال مورينيو من منصبه في ديسمبر عام 2018 الماضي، ومنذ ذلك الحين ظل المدرب البرتغالي بدون عمل حتى الآن.

وأكد مورينيو خلال تصريحاته مؤخرًا، أنه لا يُفكر في العودة إلى ريال مدريد حاليًا، نظرًا لوجود الفرنسي زين الدين زيدان، والذي أصبح في محل شك من الإقالة عقب الخسارة ضد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة بدوري الأبطال.

