10 لاعبين من آرسنال ينتفضون بفوز مثير أمام أستون فيلا

عاد آرسنال أمام ضيفه أستون فيلا، بفوز مثير بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن لقاءات الجولة السادسة من البريميرليج.

أحرز جون ماكجين وويسلي موراييس هدفي أستون فيلا في الدقيقتين 20 و60، بينما سجل نيكولاس بيبي، كالوم تشامبرز وبيير إيميريك أوباميانج أهداف آرسنال في الدقائق 59، 81 و84.

ولعب آرسنال حوالي 50 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير الأيمن ميتلاند نايلز.

وبهذا الفوز، رفع آرسنال رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الرابع فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

أولى المحاولات في المباراة كانت من نصيب أستون فيلا، ففي الدقيقة الرابعة سدد ماكجين تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء نجح لينو، حارس آرسنال في التصدي لها.

وعاد ماكجين في الدقيقة 10، بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة من خارج المنطقة، تمكن لينو من إبعادها بأطراف أصابعه في أخطر الفرص منذ بداية اللقاء.

وأهدر أوباميانج فرصة تسجيل هدف التقدم لآرسنال، بعدما سنحت له الفرصة بالدقيقة 15، بعد تمريرة رأسية من كولاسيناتش داخل منطة الجزاء، فشل أوبا في التعامل معها لتصل سهلة إلى الحارس.

ومن عرضية أنور الغازي من الناحية اليسرى في الدقيقة 20، نجح جون ماكجين في تتويج مجهوده وتسجيل الهدف الأول لأستون فيلا.

وشهدت الدقيقة 40 حالة طرد لميتلاند نايلز، الظهير الأيمن للجانرز، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليصعب المهمة على فريقه.

وفي الدقيقة 52، كاد أستون فيلا أن يضيف الهدف الثاني بعد عرضية من تيرون منجس أبعدها مدافع آرسنال وكادت أن تسكن الشباك بعدما مرت بجوار القائم الأيمن للحارس لينو.

وحصل جوندوزي لاعب وسط آرسنال، على ركلة جزاء، نجح نيكولاس بيبي في تحويلها إلى هدف بالدقيقة 59، ليتعادل الجانرز مع أستون فيلا.

ونجح أستون فيلا في الرد سريعًا بعدما أحرز ويسلي موراييس الهدف الثاني للضيوف بالدقيقة 61، بعد توغل مميز لجاك جراليش من الجانب الأيسر، ليمرر عرضية أرضية تجد ويسلي الذي حولها بلمسة في شباك لينو.

وحاول تريزيجيه مضاعفة النتيجة بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها وصلت سهلة لأيدي لينو.

وكاد جوندوزي أن يتعادل للجانرز بالدقيقة 69، بعدما سدد قذيفة أرضية نجح هيتون حارس أستون فيلا في إبعادها إلى ركنية.

وتعادل آسنال في الدقيقة 81، عن طريق تشامبرز الذي حصل على الكرة داخل المنطقة وسدد ليبعدها منجس بطريقة خاطئة وتعود إلى تشامبرز الذي نجح في وضعها داخل الشباك في محاولاته الثانية.

وفي الدقيقة 84 أحرز آرسنال الهدف الثالث عن طريق أوباميانج، الذي سدد ركلة حرة ثابتة بطريقة مميزة وأسكن الكرة الشباك، ليعلن عن فوز مثير للجانرز.