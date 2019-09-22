استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ظهر اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وذلك في مقر إقامة سموه بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد اطمأن أمير دولة قطر الشقيقة على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ونتائج الفحوصات الطيبة والتي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح.

وقد أعرب سموه حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه أخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من طيب المشاعر التي تجسد عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر المقابلة معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.