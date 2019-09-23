قال الفلكي الكويتي عادل السعدون ان الاعتدال الخريفي بدأ في الكويت اليوم الاثنين الساعة 50:10 صباحا إيذانا بنهاية فصل الصيف وبدء فصل الخريف فلكيا الذي يستمر حتى 22 ديسمبر المقبل بدخول فصل الشتاء.

واضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الأرضية الشمالي يحدث عند تعامد الشمس فوق خط الاستواء ويتساوى الليل والنهار في الكرة الأرضية ويدخل بذات الوقت فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

واوضح ان تساوي الليل والنهار في الكويت سيكون في 28 من سبتمبر الجاري حيث تشرق الشمس الساعة 39ر5 صباحا وتغيب في الساعة 39ر5 مساء مشيرا الى انه في فصل الخريف يستمر موسم (سهيل) حتى يدخل موسم (الوسم) في 16 اكتوبر المقبل ويستمر حتى 7 ديسمبر المقبل حيث يبدأ موسم (المربعانية).

وأفاد السعدون ان عدد ساعات النهار يتناقص مع دخول فصل الخريف مقابل الزيادة في ساعات الليل ويبدأ الجو بالاعتدال.

وذكر أنه نتيجة لوجود الشمس على خط الاستواء يبدأ منخفض الهند الموسمي الذي سيطر برياحه الشمالية الغربية الجافة والحارة والمغبرة على الجزيرة العربية منذ شهر يونيو بالتقهقر.

وأضاف ان ذلك يتيح المجال لسيطرة المنخفض السوداني القادم من شرق افريقيا والمنخفض القبرصي القادم من منطقة البحر الأبيض المتوسط اللذين يجلبان الأمطار إلى منطقة الجزيرة العربية وخصوصا المناطق الشمالية والوسطى منها.