اعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم الاثنين عن طرح ثمانية مشاريع جديدة في مختلف محافظات البلاد تشمل ابنية مدارس ورياض اطفال وذلك بما يخدم العملية التعليمية الى جانب توقيعها عقد صيانة شاملة لمنطقة حولي التعليمية.

وقال الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية ياسين الياسين في تصريح صحفي ان الوزارة نفذت تسعة مشاريع جديدة لرياض اطفال ومدارس في مختلف المراحل التعليمية فضلا عن استلام 17 مدرسة للعام الدراسي 2018/2019 من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

واوضح الياسين انه يجري تنفيذ 52 مدرسة عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالمدن الجديدة لافتا الى ان العمل جار ايضا على تنفيذ المشاريع الانشائية التابعة للوزارة اضافة الى متابعة واستلام المشاريع التي تم تنفيذها عن طريق جهات حكومية اخرى منها وزارتي الاشغال والاسكان بالمدن الجديدة.

واشار الى ان الوزارة تقوم بتنفيذ سياسة الترشيد عبر استخدام الانظمة الحديثة الموفرة للطاقة الكهربائية منوها بتطبيق نظام الخلايا الشمسية لاول مرة في روضة (ابن حيان) التابعة لمنطقة الاحمدي التعليمية.

واكد اهتمام قطاع المنشآت التربوية والتخطيط في الوزارة باجراءات الامن والسلامة للعاملين في جميع المواقع التابعة للمشاريع وادخال كافة الاساليب الحديثة في تنفيذ المشاريع الجديدة التي تسعى الى تطوير العملية التعليمية.