مورينيو منتقدا صلاح: هذا ما يجب أن يفعله

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو انتقادات للاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بسبب ما اعتبره تقصيرا في الالتزام بالمهام الدفاعية من جانب النجم المصري عندما يكون فريقه تحت ضغط كبير.

وتحدث مورينيو المدير الفني السابق لتشلسي عقب قمة المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، بين تشلسي وليفربول، التي حسمها الأخير خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف.

وتقدم ليفربول بهدفين نظيفين ثم قلص أصحاب الأرض النتيجة، قبل نحو 20 دقيقة من النهاية، كانت الإثارة خلالها على أشدها واقترب تشلسي من تحقيق التعادل.

وقال مورينيو لشبكة “سكاي سبورتس”، إن الثلاثي الهجومي لليفربول “لم يدافع كثيرا”، وخص لاعب منتخب “الفراعنة” بالانتقاد عندما أضاف: “أعتقد أنه في آخر 10 أو 15 دقيقة من اللقاء، كان على صلاح بذل مجهود أكثر، وتقديم مساعدة أكبر لألكسندر أرنولد” من الناحية الدفاعية.

وتابع المدرب الذي أشرف على صلاح في تشلسي عام 2014: “جاءت اللحظة التي أرادوا فيها (لاعبو ليفربول) تحقيق الفوز دون تقديم أداء جيد. في هذه اللحظة لم تكن لديهم الإمكانية أو الحيوية لتسجيل الهدف الثالث. كان عليهم الدفاع بشكل أفضل”.

وأضاف: “كانوا محظوظون لأن آخر فرصتين لتشلسي لم تسفرا عن أهداف، وفي هذه الحالة لم يكن عليهم إلا لوم أنفسهم”.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز السادس من أصل 6 مراحل بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليتصدر المسابقة بالعلامة الكاملة حيث حصد 18 نقطة، بفارق 5 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

إلا أن مورينيو لا يرى أن ذلك مؤشر لاحتمال تتويج ليفربول باللقب بعد غياب 30 عاما، عندما أوضح: “5 نقاط فارق عن مانشستر سيتي لا أعتقد أنها فجوة كبيرة، لأن ليفربول حتما سيهزم في مباراة مثلما فعل سيتي أمام نورويتش. سيخسروا نقاطا هنا أو هناك وسيتي قادر على التعويض”.