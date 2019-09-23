يورجن كلوب أفضل مدرب في 2019

تُوِّج الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بجائزة أفضل مدرب بالعالم لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتسلَّم كلوب، الجائزة من السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا.

وتفوق كلوب، على الإسباني بيب جوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي “البريميرليج”، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي قاد توتنهام للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقاد كلوب، ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة، في تاريخ النادي الإنجليزي، ومنافسة مانشستر سيتي على لقب البريميرليج حتى الجولة الأخيرة.