أليجري يستعد لقيادة مانشستر يونايتد بدروس مكثفة

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس وميلان، يعد المرشح الأبرز لخلافة أولي جونار سولسكاير، في تدريب مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، إنه في حالة استغناء إدارة اليونايتد عن خدمات سولسكاير هذا العام، فإن أليجري سيكون البديل المفضل لدى مسؤولي الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن أليجري يحصل حاليًا على دروس مكثفة في اللغة الإنجليزية، استعدادًا لتلقي أي عرض من أندية البريميرليج.

ولا يتولى أليجري قيادة أي نادٍ منذ أن رحل عن تدريب يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي.

ويعاني مانشستر يونايتد على مستوى النتائج في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط.